Jordi Montanyà Novas composa i estrena una sardana

El, estudiant de 3r d’ESO a l’Escola Arrels, ha composat una sardana que estrenarà la Cobla Contemporània el proper 25 de juny a Canet de Mar.El Jordi prové d'una família amb afició musical, amb una passió per les sardanes contagiada per la seva mare. De fet, el Jordi s'ha format musicalment a l', amb l'instrument de la trompeta.Fa algun temps, va decidir compondre una sardana per a una amiga, com a regal d'aniversari. La sardana porta per nom “Quinze primaveres”, i en va encarregar l'enregistrament a laAra, aquesta mateixa peça, s'interpretarà públicament, el proper 25 de juny, a Canet de Mar. Mentrestant, la mateixa cobla n'ha penjat un tastet a les xarxes, que podeu escoltar a continuació.