L'alumnat dels centres educatius del Solsonès ha participat a Tenim la paraula

Durant més de dues hores l’alumnat de primària i secundària de la nostra comarca va ser l’encarregat de presentar, i que anaven des de l’emissió podcasts, l’exposició d’experiments, passant per un musical, una lectura en veu alta, una representació teatral en anglès, un debat, i fins a un breu recital de rap.La jornada va ser ser conduïda peri va comptar amb la presència de la, posant punt i final al programa pilot “Tenim la Paraula” que s’ha desenvolupat durant els darrers 4 cursos escolars amb la participació de tots els centres educatius de primària i secundària de la comarca del Solsonès, amb l’objectiu de millorar la competència comunicativa (per tal que l’alumnat pugui expressar pensaments, sentiments, emocions i vivències) i sigui capaç de participar activament en la societat, millorant també el seu rendiment acadèmic i afavorint-ne l'èxit educatiu.Després de la jornada del divendres passat queda palesa la, i al mateix temps que l’alumnat de les nostres contrades, no només segueix tenint la paraula (contestant a la pregunta que els interpel·lava al cartell) sinó que saben com fer-ne un bon ús en diferents àmbits i registres.

Tenim La Paraula by naciodigital on Scribd

Programa Tenim La Paraula by naciodigital on Scribd