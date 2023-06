Presenten a Solsona una exposició col·lectiva de ceràmica

Les /els alumnes de ceràmica del curs regular que ofereixpresentaran les seves obres durant el mes de juny a l'espai del. Aquesta mostra col·lectiva,L'exposició comprèn un. Si podran veure tant treballs d'estudi (esbossos, proves de colors, etc ) , com peces finals. A la vegada es farà un recorregut per lesi una explicació del procés del treball ceràmic. És a dir, tots els passos que calen perquè un tros de fang esdevingu una peça ceràmica.Aquesta iniciativa és una gran oportunitat per a donari conèixer de prop les possibilitats del treball ceràmic. Els participants són Nicola Roca, Montse Figols, Judit Puigpiquer, Maria Claret, Guim Salvà, Kàtia Gaspar, Montserrat Casas, Olalla Pareja, Pilar Vilafranca, Silvia Sampons, Pilar Bonvehí, M. Dolors Serra, Júlia Tobena, Erika Escudero, Laura Recoder i Sara Reig.