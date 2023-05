Inscripcions obertes a la ​39a Marxa Popular de Cardona

Descripció de la ruta

El Centre Excursionista de Cardona organitza la 39a edició de la Marxa Popular, que tindrà lloc el proper diumenge 11 de juny i recorrerà el terme de Cardona i voltants amb un total de 15,5 quilòmetres, amb sortida i arribada a la plaça del Vall. Les inscripcions ja es poden formular a través del següent enllaç. El preu és de 5 euros (persones sòcies) i 10 euros (persones no sòcies).El mateix dia de la Marxa, sempre que quedin places disponibles, es podran fer inscripcions amb un increment de 5€ als preus de les inscripcions anticipades.Enguany el recorregut es farà cap a la zona nord del municipi. La sortida serà entre les 7:00 i 7:30 de la plaça del Vall i se seguirà cap a la torre del Botxí, des d’aquí es seguirà fins a creuar el torrent del Cadenes a l’alçada de l’Havana. Creuarem la carretera de Solsona per sota i el riu Cardener per dirigir-nos cap a la Creu Vermella. Aquí agafarem el camí que passa per cal Mestre, continuarem fins les Quatre Creus i pujarem a la costa del Pinyer, conegut popularment com el turó de l’Argentí. Seguirem la carena per la banda de la solana i baixarem fins el torrent de l’Espinar. Des d’aquí ens dirigirem pel bosc passant per sota la carena de les Rovires. Continuarem per una pista forestal que ens durà al clot de les Vinyes i creuarem la riera de Navel dues vegades per tal de tornar cap a Cardona tot passant per les restes de cal Ratera, per cal Cabreta, la llera del riu Cardener i el pont de Sant Joan.Amb l’objectiu de reduir deixalles, la organització no proporcionarà gots de plàstic i caldrà dur-los de casa. Al final, hi haurà refrescos i una aixeta de cervesa gentilesa del Bar-Restaurant El Menut de La Bauma.