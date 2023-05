Un grup de solsonines promouen l'intercanvi de roba de segona mà

El projecteés un projecte sense ànim de lucre que neix d'un grup d'amigues amb ganes de promoure i normalitzar l'intercanvi de roba de segona mà.El funcionament consisteix en fer: Llibreria Tres Punts, Molsa – Toleràncies, El Niu llavor artesana i English amb l'Anna. Aquesta recollida de roba es durà a terme del 22 de maig al 6 de juny.La roba recollida seràseguint un criteri de punts segons la tipologia de peça de roba. Els donants de roba rebran un correu electrònic amb els punts equivalents., on es podrà adquirir roba per punts. A més, durant la jornada també es podran comprar punts per diners. Entre tots els participants es sortejarà una panera de productes locals.Segons les promotores, el projecte es caracteritza per ser, en primer lloc,, és per això que els diners recaptats es destinaran a l'associaciói la roba no intercanviada serà donada a l'associació