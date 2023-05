Pau Subirà (Escola Arrels) rep un premi pel seu treball de recerca

El Pau Subirà i Gilibets ha rebut el premi pel treball Una cultura, un sentiment. Potser és més definitori el subtítol per a fer-nos una idea del motiu del seu estudi: Anàlisi i descripció de les festes de la Mare de Déu del Claustre i el Carnaval de Solsona durant la Segona República Espanyola. El Pau en fa una aproximació ben documentada dels alts i baixos d'aquestes tradicions solsonines al llarg d'un període històric concret, entre el final de la monarquia borbònica, la guerra civil espanyola i l'inici de la dictadura franquista, més o menys entre 1931 i 1939.

El premi per al treball guanyador de cada àrea, consisteix en un ordinador portàtil i un diploma honorífic. S’atorgà una menció al tutor/a del treball premiat i una altra a l’escola. Aquests treballs optaran a ser exposats en l’edició 2024 de la Mostra Exporecerca Jove, organitzada per MAGMA. El Pau Subirà i Gilibets ha rebut el premi pel treball. Potser és més definitori el subtítol per a fer-nos una idea del motiu del seu estudi:. El Pau en fa una aproximació ben documentada dels alts i baixos d'aquestes tradicions solsonines al llarg d'un període històric concret, entre el final de la monarquia borbònica, la guerra civil espanyola i l'inici de la dictadura franquista, més o menys entre 1931 i 1939.El premi per al treball guanyador de cada àrea, consisteix en un ordinador portàtil i un diploma honorífic. S’atorgà una menció al tutor/a del treball premiat i una altra a l’escola. Aquests treballs optaran a ser exposats en l’edició 2024 de la Mostra Exporecerca Jove, organitzada per MAGMA.

El Pau Subirà fent l'exposició del treball Foto: URL

La setmana passada en, alumne de 2n de batxillerat de l', va rebre el premi de la Universitat Ramon Llull al seu treball de recerca.La cerimònia es va celebrar a la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés-URLLa Universitat Ramon Llull ha celebrat la vint-i-dosena edició dels Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat amb un acte organitzat a la Facultat d’Educació Social i Treball Social (FESTS) Pere Tarrés-URL, en el qual s’ha premiat a 12 estudiants d’instituts i escoles catalanes. En concret, s’ha lliurat 5 premis als millors treballs de recerca en 5 categories, 6 distincions concedies per les institucions de la URL i una menció especial en perspectiva de gènere.L’acte s’ha iniciat amb la benvinguda de Joan-Andreu Rocha, degà de la FESTS Pere Tarrés-URL, qui ha destacat el nivell dels treballs presentats i l’esforç realitzat pels estudiants així com el suport rebut dels tutors i tutores dels centres docents.Seguidament, el vicerector de Recerca i Innovació de la URL, Jordi Teixidó, ha fet balanç de l’edició d’enguany, en què s’han presentat 377 treballs provinents de 177 escoles de Catalunya, de 32 comarques i 90 poblacions, que han estat valorats per 109 avaluadors. Teixidó ha destacat que al llarg d’aquests 22 anys s'han presentat un total de 6.676 treballs de 693 escoles de Catalunya.A continuació, Gisela Riberas, vicedegana d’Ordenació Acadèmica de la FESTS Pere Tarrés-URL, ha estat l’encarregada d’impartir la conferència "Compartint reflexions per al teu futur professional". En la seva reflexió ha emfatitzat la importància d’incloure la mirada social en la vida dels joves estudiants i en els seus futurs projectes, personals i professionals, “per tal de fer un demà més socialment just i digne per a totes les persones, sigui quin sigui el camí o la branca d’estudis que triïn”.Riberas també ha volgut transmetre la voluntat d’escoltar-se a un mateix a l’hora de prendre decisions amb el cor, l’esperit, i a no tenir por a equivocar-se. Tanmateix, ha recalcat que vivim en comunitat i que, per tant, tenim una responsabilitat amb aquelles persones que ens envolten. Tot això, sense deixar de banda el respecte que es mereixen els drets de les generacions futures, pels quals és clau tenir una mirada sostenible, humana i socialment sensible.L’acte ha clos amb la intervenció del rector de la URL. Josep A. Rom, ha fet un agraïment a tots els guanyadors i guanyadores per l’esforç realitzat i l’entusiasme que han mostrat en els seus treballs de recerca. També ha destacat la tasca que duen a terme les escoles i instituts en la tutorització d’aquests treballs i l’acompanyament de les famílies en tot aquest procés.Finalment, remetent-se a les paraules dels guanyadors, ha animat als estudiants a seguir fent les coses amb passió, a proposar millores a situacions o problemes de l’entorn de cadascú, i a posar en valor els orígens de la nostra tradició.