​El Club Patinatge Solsonès participa a dos Opens aquest mes de maig

Aquest mes de maig el C.P. Solsonès hem participat a la segona tanda de competicions de laanant el dia 6 a la Bordeta amb els nivells 5 fins al 7 i el 13 de maig a Tremp amb els nivells 1 fins al 4.Així doncs,va ser el torn de la Núria, la Mariona, l’Ariadna i la Paula. Totes elles van executar el seu disc amb agilitat, rapidesa i demostrant tot l’entrenament que hi ha darrere. És per aquest motiu que vam assolir obtenir unes puntuacions superiors a l’Open passat i així verificant la constància de treball, però també la necessitat de seguir entrenant dia a dia.D’altra banda,la Montse, l’Ona, la Noa, la Sara i la Tate, es van desplaçar fins a Tremp, per tal de realitzar el seu disc i mostrar amb seguretat i empenta el seu treball. Per algunes patinadores era la primera vegada que participaven en una competició i va ser tot un repte, també va ser un dia d’algunes lesions, però també de guanys obtenint dues medalles.Des d’aquí volem felicitar a tots els patinadors i patinadores i els encoratgem a continuar endavant per la pròxima!