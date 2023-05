Comencen a instal·lar les plaques solars a la Sala Polivalent

Un moment de la descàrrega del material Foto: Ramon Estany

Just l'endemà de les eleccions, s'ha plantat a la Plaça U d'Octubre, davant la Polivalent, un gran camió i una grua que han procedit a descarregar les estructures de les futures plaques fotovoltaiques que s'han d'instal·lar a la teulada de l'equipament.A finals de l'any passat, el consistori solsoní va aprovar el projecte per la instalꞏlació fotovoltaica per autoconsum sobre la coberta de la Sala Polivalent, ambL’energia generada per aquesta instalꞏlació serà utilitzada per abastir el consum del propi edifici, així com dels edificis o subministraments que el propi Ajuntament decideixi sempre i quan aquests estiguin situats en un radi inferior als 500m. En concret, els equipaments beneficiats seran l’escola bressol Els Petits Gegants, el Casal de Cultura i Joventut, inclosa l’Escola Municipal de Música, i també a l’escola Setelsis.En el plantejament inicial del projecte, es va dur a terme un estudi per tal de valorar en quin equipament seria més eficient la instal·lació de plaques solars per reduir la despesa energètica municipal. En aquest procediment, es va determinar que la Sala Polivalent compleix els requisits adequats, per la seva orientació favorable al sol i per la dimensió de la seva coberta, on es preveuen instal·larConcretament, s'habilitaran 2 camps fotovoltaics, en dues instal·lacions:Per l’format per 215 mòduls de 450Wp que sumen 96,750kw de potencia pic. I per l’format per 256 mòduls de 450W, que sumen 115,2kW de potencia picUna vegada la instal·lació estigui en marxa, el consistori preveu poder rde la Sala Polivalent, així com de la resta d’edificis municipals, tenint en compte l’encariment del preu de l’electricitat que s’ha registrat en el darrer any.L'obra es va adjudicar a finals de novembre de l'any passat a l'empresa182.509,45 i els treballs es preveu que durin uns dos mesos.