A Odèn Esquerra s'imposa guanyant el candidat Albert Solé

Odèn 2023 Totes les dades Cens total: 227 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 190 83,70% Abstencions: 37 16,29% Vots nuls: 3 1,57% Vots en blanc: 2 1,06% Partit Vots % Regidors

A Odèn, la candidatura més votada ha estat la de l’actual alcalde,, que passa de 2 a 3 regidors. Compromís per Odèn de Pere Vilaginés, repeteix amb 2 regidors, mentre que Independents per Odèn de Xavier Vilaseca també n’ha tret dosEl nombre de votants ha baixat una mica més de quatre punts respecte als anteriors comicis, malgrat tot, ha estat de 83,7%, superior a la de la comarca (63,4%) i també millor que la de Catalunya.El partit guanyador ha estat Odèn-Acord Municipal, vinculat a ERC, amb el 41,2% dels vots. Ha passat de ser la segona força en les eleccions del 2019 i a estar a l’oposició des de fa molts anys, a ser el partit guanyador per deu punts percentuals per sobre de Compromís per Odèn i per més de 14 punts per sobre de l'antic adversari polític, que s’ha presentat en aquests comicis amb el nom d’Ara Pacte Local. Malgrat tot ningú té majoria absoluta, amb tres regidors els guanyadors i dos regidors cadascuna de les altres dues forces, caldrà fer pactes per poder elegir alcalde i governar.Quant al president de l’EMD, no hi ha hagut sorpreses, només es presentava un candidat, el Jesús Alarcón. El Jesús ha tret 15 vots, 6 en blanc i 3 de nuls.