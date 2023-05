Quin pacte de govern preferiries per a l'ajuntament de Solsona?

Solsona 2023 Totes les dades Cens total: 6.448 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.871 60,03% Abstencions: 2.577 39,96% Vots nuls: 68 1,75% Vots en blanc: 110 2,89% Partit Vots % Regidors

ERC ha tornat a guanyar les eleccions a Solsona però. En conseqüència, i durant les properes dues setmanes, abans de la constitució del nou ajuntament, s’esperen pactes per formar govern a la capital del Solsonès. Judit Gisbert (ERC) ha assegurat a Solsona FM aquest dilluns que avui mateix començaran a parlar amb tots els partits.Sobre pactes, la resta de partits estanBarbens (Treballem) ha manifestat que col·laboraran per assegurar la governabilitat. Elis Colell, de JUNTS, s'ha emplaçat també a treballar pels possibles pactes i Pilar Viladrich, de la CUP, també parla d'explorar les diverses possibilitats de pactes.I els lectors, quin pacte us agradaria. Voteu entre les opcions que us donem, sempre tenint en compte que Esquerra ha estat la formació guanyadora i no es contempla un pacte entre perdedors o combinacions innecesàries.