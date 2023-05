La vitrina tafanera i visita guiada

els banderins van ser objectes que aconseguiren cert relleu. Servien de reclam publicitari i com a souvenir turístic. Els primers que van aparèixer, al segle XIX, eren fets artesanalment, sobre teixit de seda i amb lletres brodades. A poc a poc, i sobretot amb l’arribada del turisme, el procés es va anar industrialitzant i el teixit va anar canviant per altres tipus de tela i, més endavant, per paper, plàstic... No només van haver-hi banderins turístics, sinó que es van fer servir per a molts altres esdeveniments i promocions.Així, per exemple, algunesels van adoptar i els oferien als seus clients com a col·lecció; també se’n podia trobar de fires, esdeveniments esportius, actes culturals...van sobreviure fins no fa gaires anys: no és oficial ni està escrit en cap reglament, però en el món del futbol és tradició que l’equip local regali a l’equip visitant un banderí quan és la primera vegada que els dos equips s’enfronten.van passar a ser un souvenir amb reproduccions de monuments, folklore, escuts i llocs de diferents poblacions. Alguns eren amb fotografies, altres, eren il·lustracions acolorides. Aquest objecte de record es va estendre per gairebé tota l’Europa occidental. El seu destí no era altre que el de ser exhibit en alguna paret de la casa, enganxat amb unes simples xinxetes., on hi trobareu una petita mostra per als més nostàlgics, i els que no els recordeu, els podreu conèixer i admirar.Alhora, també us informem que tothom que hi estigui interessat,, on mostrarem la nova cambra de refrigeració que hem inaugurat recentment., només cal que us personeu a l’Arxiu Comarcal en una d’aquestes dues hores proposades.