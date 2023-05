​552 gràcies, ara és l’hora del diàleg

Solsona 2023 Totes les dades Cens total: 6.448 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 3.871 60,03% Abstencions: 2.577 39,96% Vots nuls: 68 1,75% Vots en blanc: 110 2,89% Partit Vots % Regidors

Des d’Alternativa per Solsona-CUP volema les eleccions municipals. Tenim unacosa que ens alegra i que ens permetrà fer molta feina durant els propers quatre anys. Tot i així, la nit va tenir unja que no vam poder assolir les aspiracions de millorar els nostres resultats, tant en vots com en representació.Pel que fa el panorama local,i ens situem en un nou escenari on el diàleg i el debat han de ser la tònica dominant. Aquest era, clarament,A Solsona s’obre un ventall de possibilitats i des de la CUP no defugirem les nostres responsabilitats. La nostra voluntat ha estat semprePer això emplacem a Esquerra a asseure’s a la taula per explorar les diverses possibilitats de pacte que hi ha. Per part nostra hi trobaran, però també exigència a l’hora de pactar a partir del programa polític, amb garanties de poder aplicar allò acordat i de fer la feina ben feta.Quan hi ha la CUP passen coses.