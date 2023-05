​Solsona i Berga amb opcions de canvi

He assistit i donat un cop de mà per dotzena vegada en unesJa des d’una segona fila i no en primera, com havia fet durant 40 anys, en tant que candidat, elegit regidor, primer i alcalde, després.molt contradictoris. En molts dels llocs coneixes els caps de llista del partit propi, però també dels altres partits i tots ells tenen les seves esperances i les seves aspiracions a revalidar el càrrec ,si el tenien o a assolir-lo, si era la primera vegada.de buscar i trobar candidats per formar equip, per així presentar-se amb les millors opcions davant de l’electorat. I l’electorat és sobirà. Vota segons un munt de factors que poden anar des de polítiques llunyanes, a d’altres de ben properes.I en aquesta ja llarga etapa de 44 anys de democràcia municipal, el 17 de juny s’hi afegirà un nou esglaó amb la constitució de tots els nous equips elegits. Serà el moment de presentar credencials, jurar o prometre el càrrec i elegir alcalde/alcaldessa, i a partir d’aquí iniciar un nou mandat, sols o en companyia.Aquí volia arribar. Els resultats, en molts casos, obliguen a buscar pactes amb altres grupsmunicipals.però si s’aconsegueix parlar de projectes,organització interna i externa, i finalment repartiment de tasques, pot suposar un compacteequip, pels 4 anys de mandat.En aquestes comarques de la Catalunya Central, m’he mirat especialment els resultats deSolsona i Berga, per proximitat i perquè son dues de les capitals que millor conec, per raonsd’antics càrrecs polítics i institucionals, en tant que diputat al Parlament.En les dues capitals,, objectiu que poden assolir els altres tres grups. I a Berga, el fins ara equip de govern format per CUP i ERC, n’ha sumat 8, i en canvi els altres tres grups en sumen 9. Xifra essencial per ser la de la majoria absoluta.Ja no només per sumar, que és fàcil de fer, sinó de poder sumar idees, propostes, maneres de fer i gestionar, prioritats, recolzaments externs que aporta cadascú, i sobretot, esdevenir garantia d’estabilitat, coherència i bona gestió., i els propers moviments perquè les capitals decomarca son una peça especial per part de tots els partits. Suposen un model a seguir, unanota important, del present però mirant cap al futur. D’aquí que animi tothom a fer-ne elseguiment i segur que en aquestes pàgines del Nació Digital Solsona, trobarem les pautes.Pels no assabentats, tenen de temps fins el dissabte 17 de juny a les 12 hores, en que tots els nous Consistoris s’han de constituir, per prendre possessió del càrrec de regidor/a, i tot seguit elegir alcalde/alcaldessa. Confio en que a les dues capitals, el canvi en positiu, es produeixi.