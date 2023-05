Victòria agredolça per Esquerra a Solsona

Evolució del vot d'ERC a les municipals de Solsona

L'equip de campanya de l'alcaldable Judit Gisbert seguia amb cara de circumstàncies el recompte electoral d'aquest diumenge a la nit, en comprovar com deixaven la majoria absoluta per situar-se en una més incòmoda majoria relativa. Guanyar les eleccions, amb 1353 vots i cinc regidors, els farà necessari trobar pactes per garantir l'estabilitat.Els republicans no treien una xifra de vots tan baixa com aquesta des del 2007, quan amb 1247, Xavier Jounou (ERC) va pactar amb el PSC i El Comú arrabassant l'alcaldia a Convergència i Unió.En declaracions a, l'alcaldable Judit Gisbert va reconèixer que encara no "havien paït" el resultat, però és el que ha triat la ciutadania i per tant, "acceptar-ho". Han guanyat les eleccions, afirma, i a partir d'aquí els queda camí per recòrrer i es el que faran a partir d'aquest dilluns, "asseure's, i valorar el que ha passat."Gisbert confessa que a les porres, però no tant exagerat, "era una mica més optimista", rebla. Clonclou que "ens hem de quedar amb que hem guanyat". L'abstenció també hi ha influit.