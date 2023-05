El Mag Pere, exercint el vot Foto: Ramon Estany

Un dels més matiners en anar a votar ha estat el cantautor solsoní Roger Mas, que abans de les 9 del matí ja frisava per lliurar el seu vot, i és que tenia una actuació fora de Solsona, i havia de marxar per participar en un vermut poètic musical a Barcelona, a les 12 del migdia.Una mica més tard, cap al migdia, hem pogut veure com introduia la papereta a l'urna el nostre mag Pere Rafart.