Sense incidents a l'obertura del col·legi electoral de Solsona

La sala polivalent de Solsona acull el col·legi electoral d’unes municipals amb 7 candidatures en joc. El cens electoral de Solsona per aquests comicis és de 6.448 persones -22 menys respecte del 2019-, de les quals 49 corresponen al cens d'estrangers residents a Espanya (CERE).

Judit Gisbert aspira a revalidar l’alcaldia d’Esquerra amb una candidatura parcialment renovada i, per primer cop, amb ella com a número 1. També s’estrena com a cap de llista Mohamed El Mamoun, del PSC, regidor des de mig mandat. L’espai postconvergent està dividit entre Marc Barbens, que es presenta de nou però com a independent, i Elis Colell sota les sigles de Junts. A la CUP repeteix Pilar Viladrich al capdavant però amb un equip renovat. La llista de Vox la torna a encapçalar Jordi Peña. Finalment, reapareix en escena el PP, de nou amb Ramon Ribalta, que ja va ser candidat el 2011.