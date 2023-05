Judit Gisbert (ERC) està satisfeta del porta a porta tot i que cal minimitzar-ne les molèsties

L'entrevista personal a Judit Gisbert del Si vols.... de Solsona FM

En declaracions avançades per Solsona FM, la cap de llista d’Esquerra Republicana i candidata a la reelecció, entrevistada per l'emissora solsonina, ha reconegut que, amb la covid i el canvi d’alcaldia. Per a ella, ser al costat de les persones és la seva premissaPel que fa al tema estrella d’aquesta campanya, l’habitatge, aposta peramb el de rehabilitació i manteniment i buscar la manera de fer aflorar tot aquest habitatge buit i posar-lo al servei de les persones. En l’àmbit social i sanitari, Gisbert és partidària de fer una mirada transversal i coordinar tots els agents implicats per empènyer en una mateixa direcció.A la mateixa entrevista, la candidata a la reelecció s'ha moltrat molt contenta per les regidories de barri.Pel que fa a equipaments, creu que cal fer una programació global d’inversió, renovació i manteniment. La cap de llista d’Esquerra també defensa la necessitat de fer un pla de mobilitat global a tota la ciutat i a partir d’aquí prendre decisions polítiques. Referent a l’àmbit urbanístic, creu que és necessari un treball constant i fa referència a la necessitat de millorar la zona de la ribera a partir del conveni signat amb l’ACA. Es mostra, ja que assegura que tothom hi ha posat de la seva part. Amb tot, reconeix que cal impulsar millores com la recollida de l’oli usat, minimitzar les molèsties en la recollida del vidre, impulsar una deixalleria nova i ampliar la mòbil.Esquerra també porta al programa la. Aquesta eina de participació serviria tant per a avaries com per a difondre l’agenda cultural.Respecte a la politica de pactes després del 28M, Gisbert no s’ha volgut mullar davant els micròfons de Solsona FM, ja que no es vol donar per vençuda i s’emplaça a decidir-ho a partir de diumenge amb els resultats en mà.