​Llum verda a la contractació d’Incoop per continuar gestionant la llar d’infants municipal de Solsona

Vistiplau unànime als comptes

L’últim Ple ordinari d’aquest mandat, celebrat ahir al vespre, va aprovar-ne la contractació amb els vots en solidari del govern (ERC), l’abstenció de la formació liderada per Marc Barbens (fins ara sota les sigles de Junts per Solsona), i el posicionament contrari d’un regidor d’ApS-CUP (els portaveus cupaire i socialista van excusar l’assistència).Tal com va explicar l’alcaldessa, Judit Gisbert, ha obtingut una puntuació de 70 sobre 100. D’entre les millores, Gisbert va destacar-ne els tallers divulgatius per a les famílies, les hores d’educador destinades a l’adaptació del setembre i el reforç en l’atenció dels infants amb necessitats educatives específiques. Aquest darrer aspecte es considerava molt important, segons l’alcaldessa. El contracte és per a dos cursos per 283.355 euros anuals amb la possibilitat de prorrogar-se dos cursos més.El grup deque ha fet que les famílies hagin preinscrit els infants sense conèixer l’equip de gestió, pel que considera “manca de claredat del projecte educatiu” en el plec de prescripcions tècniques i pel fet no s’hagi licitat amb lots complementaris. Amb tot, celebra que s’hagi resolt ràpid.ApS-CUP, fidel a la seva consigna de municipalització dels serveis, va aprofitar aquest punt per“No entenem que s’hagi tornat a licitar sense ni tan sols estudiar la viabilitat econòmica i tècnica d’una alternativa”, va reiterar el regidor Òscar Garcia. En la mateixa línia, també va a trobar a faltar concreció en el plec de prescripcions tècniques que han regit el contracte sobre el tipus de menjador i altres aspectes de funcionament del centre.La Corporació també, després que no s’hi hagi presentat cap al·legació durant el període d’exposició pública. El regidor d’Hisenda, Ramon Xandri, va presentar un resultat pressupostari de 122.429 euros, un romanent de tresoreria d’1,7 milions i un estalvi net de 12.092 euros.També va posar de relleu el grau d’execució del pressupost en despeses del 91,75 per cent i el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.En referència a aquest punt només va intervenir Barbens per reconèixer la feina i el rigor econòmic del regidor d’Hisenda, però, alhora, manifestar queEl darrer Ple del mandat, en el qual s’ha d’aprovar l’acta de la sessió d’ahir i s’acomiaden els regidors i regidores sortints, se celebrarà el dimecres 14 de juny. Serà tres dies abans del plenari de constitució i presa de possessió del nou Ajuntament sorgit de les eleccions d’aquest diumenge.