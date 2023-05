Desarticulen un grup criminal que empadronava falsament a Solsona estrangers que estaven en situació irregular

Mossos d’Esquadra de la unitat d’investigació de Solsona van desmantellar el passat 17 de maig una estructura criminal que empadronava falsament a persones estrangeres que es trobaven en situació irregular. La investigació va acabar amb, als quals se’ls relaciona amb els delictes de pertinença a organització criminal, delicte contra els drets dels ciutadans estrangers i falsificació de document públic.La investigació es va iniciar a principis del 2023 quan els mossos van detectar que un grup de personesal municipi de Solsona.Durant la investigació els agents van esbrinar que hi havia una organització criminal formada per diverses persones que treballaven. Una persona del grup residia a Manresa i s’encarregava de buscar estrangers en situació irregular. Un cop els tenia, contactava amb dues persones de Solsona que s’encarregaven de contactar amb veïns de la població que volguessin empadronar aquests estrangers al seu domicili. Finalment, aquests ciutadans anaven amb la persona estrangera a l’Ajuntament i l’empadronaven falsament al seu domicili.d’entre 100 i 200 euros. La persona empadronada només anava a Solsona per fer aquest tràmit a l’Ajuntament, però mai acabava residint en el domicili on s’empadronava. D’aquesta manera, la persona que es trobava en situació irregular aconseguia tenir, com la targeta sanitària i altres ajudes de l’administració.El grup criminal podia cobrar entre 300 i 600 euros a les persones que estaven en situació irregular.i el passat 17 de maig es va dur a terme l’última detenció. D’altra banda, dos membres de l’organització només van quedar denunciats, ja que ambdós es troben ingressats a presó.Els detinguts van quedaramb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan se’ls requereixi.