Pilar Viladrich (CUP) diu que ha arribat el moment de fer el salt al govern

L'entrevista personal a Pilar Viladrich al Si Vols... (Solsona FM)

En el seu torn d'entrevista electoral a l'emissora municipal de Solsona, la cap de llista d’Alternativa per Solsona ha afirmat que, malgrat no ser la formació amb més regidors, han aconseguit. Viladrich se sent amb energia per seguir encapçalant el projecte cupaire i considera, i diu que amb els 8 anys d’experiència en la institució, ha arribatLa número 1 de la CUP, en declaracions a Solsona FM, troba a faltar un projecte global de ciutat., diu, són un dels temes en què més ha insistit la CUP. Defensen que cal fer un pla d’habitatge coordinat per l’oficina que ha d’estar inspirat per principis com augment del sòl públic i de la construcció pública i ajudes a la rehabilitació dels pisos buits per incorporar-se al mercat però sempre condicionades a la inclusió a la borsa per regular el preu del lloguer. Viladrichen els temps que estem vivint.En salut, els cupaires asseguren queconsiderant que no era el moment ni s’adequava a la normativa. Defensen un model de gestió 100% públic i consideren clau entendre el concepte de salut també a nivell de prevenció.Alternativa per Solsona creu que l’Ajuntament ha d’apostar fort per desincentivar l’ús del vehicle privat.la CUP defensa que es tracta de fer un manteniment dels que ja tenim i adaptar-los a les noves necessitats. Posa com a exemples pensar en la biblioteca també com a refugi climàtic, donar un ús a l’antiga escola del Vinyet o adaptar el Teatre Comarcal per tal que pugui ser un espai per a l’Orfeó. També són partidaris d’una reorganització de la zona esportiva.és un altre concepte defensat pels cupaires, que aplicarien tant al servei de gestió de residus com el de neteja viària o l’escola bressol.En matèria empresarial, consideren clau. Pel que fa al comerç, se centren en buscar relleu generacional al petit comerç i crear una moneda local complementària que sigui virtual.Destaca com a línies de treball la millora de la recollida de deixalles al Solsonès, demanar responsabilitats a l’antiga empresa gestora de l’abocador, el traspàs del Centre Sanitari i resoldre la situació de les treballadores familiars i el personal del Consell Comarcal.Finalment, Viladrich ha exposat a la ràdio que la CUP té pretensió de liderar el govern i, si els resultats de les eleccions no els donen aquesta força, es mostren disposats a parlar de tot amb formacions que respectin els drets de tota la ciutadania i clarament independentistes.