Import de les ajudes.

L’a ha obert una convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, com ara cobertes, canonades i dipòsits. Queden exempts d’aquest ajut els abocaments existents.Així mateix, obre unaen cobertes afectades.Aquesta línia d’ajuts, publicada al DOGC. 8922 - 24.5.2023, estableix, a les bases reguladores, dues tipologies d’ajut classificades en dos annexes. L’annex I es destina a la retirada dels materials a béns immobles, mentre que l’annex II es destina a la retirada dels materials, la seva substitució, així com la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum en immobles que tinguin o hagin tingut una activitat econòmica.Aquesta línia d’ajuts s’emmarca en el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032, amb l’objectiu fixat per la Unió Europea de retirar l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i de tot el territori abans de l’any 2032.La resolució detalla que per l’annex I, on es destinen 10 milions d’Euros;El procediment és per concurrència pública no competitiva (per ordre d’arribada de les sol·licituds i fins exhaurir el pressupost). El termini màxim per presentar les sol·licituds és el 25 de juliol.Pel que fa a l’annex II s’hi destinen 40 milions d’euros. En aquest cas. Pel que fa a la retirada i substitució de la coberta hi ha uns topalls fixats segons la seva mida que oscil·len entre 20 i 40 €/m2. Per a la instal·lació de plaques l’import subvencionable és d’entre 262 i 534 €/kWp. Al tractar-se d’una convocatòria en concurrència competitiva hi ha uns barems per atorgar diferent puntuació segons el tipus d’activitat econòmica, on les empreses del sector agrari tenen la màxima puntuació. La puntuació també beneficia a les cobertes petites de menys de 500 m2 o el fet que es dugui a terme una actuació completa, com és el cas de retirada, substitució i instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum. El termini per presentar sol·licituds és igual que en cas de l’annex I, el 25 de juliol.L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha habilitat una web específica amb tota la informació referent a aquestes ajudes: https://residus.gencat.cat/amiant