​Junts per Solsona, el millor equip per fer la ciutat que ens mereixem

Deia Moliere que “les persones són totes semblants en les seves promeses. Només en lesseves accions es diferencien”. Estic totalment d’acord. Si el meu equip i jo hem assumit el, ho hem fet per traduir en fets els compromisos que hem assumit amb els veïns i veïnes del municipi. És amb aquesta ferma i innegociable voluntat que volem assolir l’alcaldia de Solsona.Ningú nega que els anteriors alcaldes i alcaldesses de Solsona han fet coses i n’han deixat de fer altres. Però el nostre equip està convençut que. Ja sabeu que un dels lemes de la meva campanya és la triple C: C de Ciutadania, implementant polítiques que milloren la qualitat de vida dels veïns i veïnes: C de Ciutat, desenvolupant projectes que canviïn Solsona i la facin més amable i competitiva; i C de Consistori, un consistori proper que simplifiqui els tràmits, que surti al carrer per escoltar la gent i mantingui una comunicació fluïda i constant amb la ciutadania.I ho vull deixar clar:. No volem cadires per aferrar-nos-hi, com fan tants i tants polítics, volem taules per dialogar amb tothom.Vull remarcar, en aquest sentit, que el nostre model de governança es fonamenta en dos eixos principals:d’una banda, i la voluntat de portar a terme una gestió de proximitat. Estic molt orgullosa, en efecte, d’haver aplegat una candidatura conformada per prestigiosos professionals dels àmbits més diversos, homes i dones amb molta il·lusió i perfectament preparats per desplegar una gestió municipal àgil, transparent i eficient. Homes i dones que volen tirar endavant projectes econòmicament viables que canviïn la fisonomia de la ciutat i que millorin la qualitat de vida dels veïns i veïnes que hi viuen.A més a més, ens proposem portar a terme aquesta gestió ambla gent de Solsona em coneix i sap que sóc una persona dialogant, que sabré escoltar les demandes i suggeriments dels meus conciutadans i conciutadanes i que treballaré per donar resposta a qualsevol tema que se’m plantegi. Tot això en la línia d’empoderar la ciutadania en la pressa de decisions que contribueixin a millorar el municipi.i en som molt conscients. Us en posaré alguns exemples. En l’àmbit urbanístic cal iniciar ja el procés participatiu per definir com ha de ser i quins equipaments vol la ciutadania per al Camp de La Serra, d’altra banda cal treballar molt en el manteniment del carrers (asfaltat, embornals, soterrament del cablejat aeri) i també hem d’habilitar millors serveis, més seguretat i una senyalització adient a les partides d’El Vinyet, que estiguin a l’altura dels de la resta del municipi. Igualment, és necessari desencallar d’una vegada per totes el Polígon Industrial de Santa Llúcia perquè el creixement econòmic de Solsona sigui una realitat.En el capítol de la mobilitat és prioritari, eliminar les barreres arquitectòniques i regular la circulació de vehicles de mobilitat personal.Pel que fa a l’habitatge,, facilitarem l’habitatge de nova construcció i crearem incentius perquè els propietaris de pisos buits els posin en lloguer. També caldrà redactar una ordenança per limitar els pisos d’ús turístic.establir bonificacions i actualitzar la reglamentació sobre la seva instal·lació són mesures adreçades a millorar la sostenibilitat de la nostra ciutat que considerem necessàries.Igualment,un dels grans actius de Solsona, creant per exemple una targeta client de fidelització que ens ajudarà a conéixer, també, els hàbits de consum.En l’àmbit de la cultura Solsona pot aspirar a molt més. En aquest sentit, farem gestions peri per acollir un Museu del Carnaval que sigui representatiu de tot Catalunya.També treballarem per assolirfacilitant beques perquè tothom hi pugui accedir, i que aculli una Escola de Cobla.Quant a l’educació, volem estudiar laper tal que doni un millor servei, i considerem també que actualment el manteniment de l’edifici presenta deficiències notables. De la mateixa manera que hem de tenir cura dels més petits, també volem promoure la qualitat de vida de la gent gran mitjançant, per exemple, iniciatives que facilitin un envelliment actiu.Són només algunes de les mesures que, n’estem convençuts, contribuiran a fer una SolsonaUna Solsona en la qual els veïns i veïnes se sentin còmodes i orgullosos i que, amb uns serveis i equipaments de qualitat, exerceixi alhora com la gran capital de comarca que és.Treballarem amb eficàcia, transparència i vocació de servei, escoltant la veu de tota la ciutat per, entre tots, bastir una Solsona més humana i acollidora.Elis Colell SanclimentsCandidata a l’alcaldia de Solsona per Junts per Catalunya