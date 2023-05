​El teu vot al teu municipi també decideix la composició del Consell Comarcal i la Diputació de Lleida

. Però la cosa no acaba aquí. Quan el proper diumenge anem a l’urna, votarem per les persones que volem que gestionin el nostre municipi els propers quatre anys, però també estarem escollint qui gestionarà el Consell Comarcal i la Diputació de Lleida durant aquests quatre anys.En aquests comicis, al Consell Comarcal del Solsonès i a la Diputació de Lleida, la coalició de Junts-Compromís Municipal-Impulsem oseguir governats per ERC.és el bloc Junts-Compromís Municipal-Impulsem, que és qui ha presentat més llistes als municipis de la comarca, seguit d’ERC, Pacte Local (Pedecat), la Cup i el PSC. La resta de forces polítiques difícilment tindràrepresentació als òrgans supramunicipals.Està clar que,per governar.La coalició sota la marcaen la qual hi trobem el Marc Barbens aSolsona, l’Antoni Márquez a Olius, el Xavier Vilaseca a Odèn, el Gerard Bajona a laComa i la Pedra, i la Mercè Valls a Torà, o la CUP,quigoverna el Consell Comarcal, a no ser que la coalició Junts-Impulsem obtingui prourepresentació per no tenir que dependre d’altres forces., que si entrel’Antoni Márquez (Pacte Local) i el Josep Lluís Caelles (ERC) poden sumar al’Ajuntament d’Olius, les dues formacions seguiran amb el govern dels últims anys, fetque pot condicionar els pactes als altres municipis i al propi consell.A Odèn el futur resta obert i dependrà de la voluntat d’un nouvingut a les llistesmunicipals com és el Xavier Vilaseca, de Pacte Local, i de l’ambigüitat del grup d’ERC enparlar de propers pactes.A Solsona, eldurant la campanya electoral. A la Coma i la Pedra el Gerard Bajona (PacteLocal-Pedecat), en presentar llista única continuista del govern actual d’ERC, tél’alcaldia assegurada.Quan a la CUP, no se la veu condicionada a res ni a ningú.Heu de tenir molt clar que la composició d’ajuntaments, consells comarcals i Diputació deLleida està. A l’hora d’emetre el vostre vot, cal pensar de forma global, perquè ens hi juguem molt.Junts pel Solsonès