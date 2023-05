El Consell Comarcal treu a concurs una plaça de psicòleg per l’àrea de Serveis Socials

Condicions del lloc de treball

Han estat aprovades per la Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 3 de maig de 2023, la convocatòria i les bases del concurs per a la provisió d’un lloc de treball de titulat/da en psicologia per l’àrea de serveis socials de la plantilla de personal laboral del Consell Comarcal del Solsonès i per constituir una borsa de treball.La vigència de la borsa de treball serà de 4 anys, a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.Aquesta contractació queda supeditada al manteniment de la dotació econòmica per part de la Generalitat de Catalunya.Les funcions pròpies del lloc de treball, a nivell enunciatiu i no limitatiu, són les següents:- Atenció psicològica a les persones ateses des de l’equip bàsic de serveis socials quan així es determini en el seu pla individual d’atenció.- Treball interdisciplinari dins l’equip de serveis socials.- Intervenció en el malestar psicològic que acompanya a les problemàtiques socials amb una doble vessant preventiva i terapèutica. Les problemàtiques més rellevants són: sobrecarrega emocional (crisis vitals, pèrdues, dificultats adaptatives...), violències i maltractaments, recuperació en processos de superació d’una ruptura familiar conflictiva, dificultats relacionals intra-familiars, solitud no volguda, esgotament dels cuidador/es de persones dependents, dificultats adaptatives en persones immigrants, entre d’altres. Assessorament i suport tècnic als professionals de l’equip de serveis socials en relació amb els casos atesos i en projectes grupals i comunitaris. Coordinació i/o derivació als serveis d’atenció especialitzada de salut mental. Atenció preventiva i de promoció de la salut mental a nivell individual i grupal. Participació en accions comunitàries i treball en xarxa. Qualsevol altra funció pròpia del seu lloc i categoria professional que li sigui atribuïda.S’ofereix a la persona seleccionada: Lloc de treball: titulat/da en psicologia Adscripció: àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès Contracte: Interinitat fins a la cobertura definitiva del lloc de treball.La contractació es mantindrà sempre i quan es mantingui la dotació econòmica per part de la Generalitat de Catalunya. Categoria laboral: grup A1. Jornada laboral: a temps parcial, al 75% de jornada. Horari: A convenir dins del marge horari del Consell Comarcal del Solsonès. Ubicació: seu del Consell Comarcal del Solsonès, al carrer Dominics 12, plaça del Consell Comarcal, Solsona.