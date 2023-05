Xavier Selga (Impulsem Guixers)

Salut

Infraestructures

Agenda Rural

Medi Ambient

Administració Local

Vall de Lord

Cultura i festes

Esports, joventut i ensenyament

Telecomunicacions

Benestar

*Estudi, projecte i participació ciutadana per la construcció d'un clavegueram a la zona inexistent de Vilamantells.*Cerca de noves captacions d'aigua per dotar el municipi de més recursos hídrics.*Adequació d'Àrees de descans a la LV-4241 (subvenció concedida).*Projecte, participació ciutadana i execució d'un camí peatonal a Sant Serni.*Millora, manteniment, arranjament i desbros-sades de camins i senders municipals (alguns ja tenim subvenció).*Treball per la millora de la LV i BV-4241 entre Sant Llorenç de Morunys i Berga.*Prolongació i arranjament de la vorera i zona d'aparcament a Vilamantells per instal.lació de panell de bústies i punt de recollida d'es-combraries porta a porta.*Col.laboració amb l'Escola de Pastors del Pallars per l'assessorament del manteniment i continuitat de les activitats ramaderes del municipi, les pastures i el sector agrícola.*Treball i foment en polítiques i accions de repoblament al municipi.*Cerca d'opcions per la creació d'un polígon industrial a la Vall de Lord i captació d'empre-ses. Promoció i foment de les activitats turístiques i dels establiments turístics.*Donar continuïtat al procés de licitació i execu-ció al nou sistema de recollida conjunta d'escombraries dels municipis de la Vall de Lord.*Recuperació i senyalització de les fonts que hi ha o s'han perdut al municipi.*Construcció d'abeuradors per bestiar a diferents zones PEIN (Protecció Especial Interès).*Col.laboració i participació amb l'ADF Vall de Lord.*Col.laboració i participació amb l'AFVL (Asso-ciació forestal Vall de Lord)*Elaboració del Pla de Prevenció d'Incendis Forestal (PPIF)*Creació d'una taula de treball per la gestió de l'aigua municipal i el seu futur davant el canvi climàtic.*Creació d'una plaça de brigada municipal.*Implantació del sistema simplificat de sol.licitud de Llicencia d'obres pel model assabentat.*Canvi de Sistema de gestió d'expedients de l'Ajuntament a Egestiona/espúblico.*Treballar per la millora del funcionament entre el Consell Comarcal i Ajuntaments.*Treballar per la millorar i agilització de respos-ta d'expedients a la ciutadania.*Col.laboració i participació amb l'Assoc. de Turisme Vall de Lord, Arcada i Fundació La Vall. *Suport i cerca d'enteses amb les entitats que porten a terme activitats a la Vall de Lord. *Foment del projecte conjunt de la Vall de Lord entre els tres municipis, entitats, empreses, comerços i la ciutadania.*Projecte i adequació de la Sala polivalent per donar-hi un millor ús i adapta-la com a tal.*Augment de la dotació i promoció de les festes, actes culturals i collaboració, suport i participació amb les entitats municipals.*Estudi i viabilitat per la creació d'un centre dinterpretació dels antics Forns de Guix i la seva activitat.*Dotació de més equipaments esportius.*Participació en la creació d'una plaça de dina-mitzador i d'un Tècnic de Joventut a la Vall de Lord.*Participació i collaboració amb l'IE Vall de Lord i l'AFA.*Foment i promoció de la pràctica esportiva i saludable a les zones de la Vall de Lord.*Donar continuitat al desplegament de la xarxa wi-fi als habitatges del municipi.*Vetllar pel benestar de les persones grans a través de plans de suport municipal, serveis social i activitats.