​Junts pel Solsonès critica el «maltractament laboral» a les treballadores familiars del Consell Comarcal

Junts Solsonès considera ”inacceptable” i “vergonyós”del Solsonès, els quals han vingut exercint la seva feina en els darrers anys en una situació de “precarietat laboral indigna i insostenible”, provocada per la negligència i falta de voluntat política per arranjar aquesta situació part dels dirigents d’ERC.Junts Solsonès recorda que,de treballadors i treballadores, i amb l’excusa de que calia procedir primer a l’elaboració d’una Relació de Llocs de Treball (RLT) —una relació que 6 anys després encara està pendent—, el Govern del Consell Comarcal no ha fet absolutament res per resoldre aquesta situació injusta (el sou que perceben actualment aquests treballadors està molt per sota del de professionals que fan una feina similar a altres consells comarcals, arribant en alguns casos a ser un 24,5% inferior).Recordem, a més, queel sou d’aquestes persones sense tenir la RLT aprovada, fet que encara treu més força a les excuses adduïdes ERC per no tirar endavant les millores salarials legítimament reivindicades per les treballadores.I volem incidir en que, any que en una reunió entre personal i empresa ja es va reconèixer la necessitat de canviar la categoria laboral de les treballadores familiars, “vista la duresa de la tasca que assumeixen i el baix sou que perceben ”. I parlem de fa més d’una dècada d'anys!sol·licitat per la CUP-Alternativa per Solsona i al qual va donar suport Junts Solsonès. En aquell ple es va demanar, un cop més, el reconeixement d’un complement salarial a les treballadores familiars i va ser ERC, un cop més, qui va tombar la petició. Una clara demostració que ERC no està gens interessada, més aviat el contrari, en resoldre aquest problema. És més, és l’únic partit del nostre territori que s’hi ha posatde cul.Resulta també paradoxal que ERC, una formació que s’autoqualifica de progressista i feminista,els drets laborals d’unes professionals que, precisament, estan treballant en un organisme que governa aquest partit.Per cert, no sabem si aquesta gasiveria a l’hora de reconèixer uns reivindicats complements salarials, que són del tot justos, respon a unaRecordem que fins fa quatre dies ens explicaven que el Centre Sanitari del Solsonès tenia un dèficit elevat fins que, de cop i volta, va aparèixer un superàvit miraculós de 664.000 euros.Per tot això considerem que la política de l’actual Consell Comarcal en l’àmbit dels recursos humans, com s’ha comprovat també amb el personal del Centre Sanitari —font continuada de conflictes per l’escassa sensibilitat respecte als drets laborals dels seus treballadors—, ha estat nefasta i evidencia unaper al bon funcionament de l’ens comarcal. Parlem doncs d’una gestió (o més aviat d’una manca de gestió) per part d’ERC que, evidentment, acaba afectant la qualitat dels serveis que el Consell Comarcal dóna al territori.a un partit que ha d’atendre les legítimes exigències dels veïns i veïnes de la comarca però que no és capaç ni de donar resposta a les justes demandes dels seus treballadors i treballadores? Creiem, rotundament, que no!va afirmar que “hi ha una altra manera de fer les coses, ho sabem, i ho volem liderar”. Doncs sí, nosaltres també creiem que hi ha una altra manera de fer les coses: FENT-LES BÉ!