Ereccions Municipals... Què li agradaria a la cap de llista d'ERC??

quina plaça vols Judit

Per LA LLUNA el 25 de maig de 2023 a les 08:59 1 0

En la mateixa entrevista diu també que el lloc que més li agrada de Solsona la plaça de sant Joan, i jo amb pregunto, com la defineix Segarra, Aquesta plaça és tota recollida, tan aquietadora i tan suau, que sembla un replanet d’una altra vida on s’anés a abeurar-hi un glop de pau. Ara amb les terrasses esta feta una mer...., no hi pots passejar i sols crits sorroll i bruticia i alcohol. Prou terrasses per tots costats i deixem que les persones puguin desplaçar-se sense entrebancar-se.