La CUP presenta un programa electoral amb 10 raons per ser votats

que ja fa massa anys que dura. Cal que torni el diàleg a l’Ajuntament, que qui governi es vegi obligat a escoltar i a debatre políticament. ERC està massa acostumada a governar per decret i cal fer entrar aire fresc que provoqui un gir.Moltes de les nostres propostes que ja plantejàvem el primer cop que ens vam presentar surten ara als programes de la resta de partits i algunes ja s’han aplicat (porta a porta, passarel·la del Pont, energies renovables, política d’habitatge...). Ens cal tenir la força suficient per seguir incidint., amb propostes concretes, que busca solucions que vagin a l’arrel dels problemes, que posa al centre el sentit comú, la vida i la justícia social. Ens cal ser decisius per poder empènyer amb molta més força per tirar endavant polítiques decidides per fer front a les problemàtiques de la ciutat.Cal que l’Ajuntament gravi amb impostos els pisos buits dels grans tenidors per incentivar que es posin en lloguer, que es crei una Oficina Local d’Habitatge que treballi decididament per garantir l’accés a l’habitatge a preus assequibles, ampliar el parc públic i fomentar la masoveria urbana i les cooperatives d’habitatge.. Cal prioritzar els desplaçaments a peu i reduir l’ús del vehicle privat, pacificant el trànsit a la Plaça del Camp alliberant de cotxes tota la part de la façana de l’Escola Arrels, al nucli antic i en entorns escolars.Tot i que és un problema que ja fa molts anys que es veu a venir el govern actual no ha fet els deures. Cal impulsar, urgentment, una política per impulsar les energies renovables, posant calderes de biomassa als equipaments públics i incentivant la instal·lació de plaques solars a les teulades aptes del municipi.Els joves de Solsona es troben faltats d’un espai on trobar-se, relacionar-se i organitzar-se, on puguin tenir el suport de l’Ajuntament per tirar endavant les seves iniciatives.La CUP no és tan sols una llista, és un equip de gent que treballa durant tota la legislatura per fer que la política estigui al carrer. A part el nostre programa és el resultat de la participació de desenes de persones, que durant el darrer mig any han aportat el seu gra de sorra participant en assemblees obertes.que la transparència i la gestió honesta siguin la tònica del nou Consell, i que puguem fer extensives aquestes polítiques propostes a tota la comarca.Des de l’oposició hem pogut incidir i promoure alguns canvis, però ens cal anar més enllà. Cal que la CUP pugui condicionar el govern municipal per garantir valentia a l’hora d’afrontar problemes de Solsona i la seva gent.