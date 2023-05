​Marc Barbens posa el Camp del Serra com a projecte estratègic a tots els nivells

Entrevista personal al Marc Barbens al Si Vols...

El candidat de Treballem per Solsona ha passat per l’espai de l’entrevista electorals de Solsona FM on ha defensat elcom a estratègic a nivell de dinamització comercial i de centre. Considera que s’ha de definir a través d’i redactant un pla d’usos. Barbens creu que ha de ser un punt d’inici de l’experiència de Solsona obert pels quatre cantonsEn la mateixa entrevista a Solsona FM, el cap de llista de Treballem per Solsona considera queperquè la gent no hagi de marxar a viure a fora i posa com a exemple que mentre Solsona ha perdut població, Olius l’ha doblat. És partidari de donar impuls a tres tipus d’habitatge: de protecció oficial, pisos de lloguer i cases unifamiliars o adossades. Considera que l’Ajuntament ha d’acompanyar els privats i implicar tots els agents perquè inverteixin en fer aflorar habitatge. En la mateixa línia es desenvolupen les polítiques econòmiques.El cap de llista de Treballem també ha destacat la necessitat deviàries i de les telecomunicacions. En matèria de seguretat ciutadana, aposta per fer realitat la nova comissaria de la Policia Local i dotar-la de les condicions necessàries per evitar la fuga d’agents.De cara als joves, Marc Barbens és partidari de crear un cicle de salut mental i millorar el transport públic. Reclama una major participació en la Festa Major, especialment de la gent gran, així com tambéper a aquest col·lectiu. Reclama lluitar per crear un punt de trobada de menors amb tutors legals per evitar que s’hagin de desplaçar a Lleida i millorar tant l’Escola Bressol com l’Escola Municipal de Música. Així mateix, és partidari de. En matèria esportiva, vol distribuir l’oferta pels barris, crear una pista d’activitat física a l’aire lliure a La Plana i habilitar una pista de pump track per introduir els més petits en la pràctica del ciclisme. Pel que fa a les piscines municipals, proposa un pla integral de millora tant de la de la zona esportiva com la de la Cissa així comEn l’àmbit estrictament polític, Marc Barbens assegura que sense el paraigües d’unes sigles se sent més lliure. Pel que fa als possibles resultats de diumenge i als pactes posteriors, Marc Barbens és molt clar i rebla que espera que no hi hagi majories absolutes i tothom que vulgui treballar per Solsona faria bé de sunar-se al govern i no estar a la oposició.En l’àmbit comarcal, no es vol avançar als resultats però sí queper donar solució al conflicte de les treballadores familiars i al futur de l’atenció sanitària.