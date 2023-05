​La UPF premia el treball de traducció d'Anna Gríful, de l'Institut Francesc Ribalta

Foto de grup dels estudiants premiats pels seus treballs en l'àmbit de la traducció i les ciències del llenguatge Foto: UPF

L’auditori del campus del Poblenou de la UPF va acollir divendres passat l’acte de lliurament de premis delLa Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF organitza anualment concursos i premis perrelacionats amb aquests camps de coneixement., que van recollir els guardons en l’acte celebrat divendres passat, 19 de maig, a la tarda a l’auditori del campus del Poblenou de la Universitat. Entre les estudiants reconegudes, hi havia la solsonina, que va rebre el primer premi, en la categoria de traducció del francès al català, nivell ESO.En primer lloc, es van concedir els premis del XXIII Concurs de Traducció, que reconeix els millors treballs de traducció del francès al català i de l’alemany al català tant d’ESO com de Batxillerat. Tot seguit, es van lliurar els guardons del XV Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge i l’XI Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana.L’acte va comptar amb la presència de Carme Bach, degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, que va destacar l’elevada qualitat dels treballs presentats. També hi van participar Angelina Carreras, copresidenta de l’APFC (Association des Professeurs de Français de Catalogne); Carles Vallhonrat, tresorer de l'APALC (Associació de Professorat d’Alemany de Catalunya), Sonia Báez-Peña Wirth, cap d’Estudis i del Servei Pedagògic del Goethe-Institut; Laure Juanchich, agregada de cooperació lingüística a Espanya de l’Ambaixada de França; i Marc Tapia, vocal de Política Lingüística de la LSC de la FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya).La cerimònia va començar amb el lliurament del XXIII Concurs de Traducció, amb què es vol promoure l’ensenyament en francès i alemany, a més de visualitzar la qualitat dels treballs que es desenvolupen en centres educatius d’arreu del país. Al concurs de traducció, s’hi han presentat enguany 435 estudiants de 78 centres educatius. Si s’hi afegeixen les candidatures al Premi al Millor Treball de Recerca en l’Àmbit de les Llengües i el Llenguatge i al Premi UPF-FESOCA de Llengua de Signes Catalana, el nombre total d’estudiants que s’hi han presentat és de 467, procedents de més d’un centenar de centres educatius.