​El nostre Capdavanter

de la persona del senyor Puigdemont i de laseva actuació l’1 d’Octubre de 2017. És una sort tenir una Institució tan sàvia com les NacionsUnides, que vetllin amb tanta eficàcia per la Justícia i la Pau al món. Sense preferències i afavor del més desvalgut. Puigdemont, tant en la seva actuació quan era el molt Honorable,com a l’exili, s’ha comportat com tot un Senyor i bé mereix la distinció de què ha estat objecte.Ara bé, podríem considerar l’efecte que la justícia que l’ONU ha fet al senyor Puigdemont hacausat al. I allí no hi trobaríem gran cosa més que “com si sentissin ploure”.Perquè desprecia cuanto ignora. I les notícies nacionals i internacionals que no li convenengens, les ignora per tal de poder despreciarlas. I això veiem que és una constant en aquellGovern els qui viuen un poc atents al que s’esdevé sobre la pell de brau. O a la vora. O en elgran món.Si a aquell Govern no li convé la nova, fa: Es mejor nomeneallo. “Sí, deixem fer allò que no ens agrada i sobretot que no ens tregui un minut de son”.No crec que hi hagi cap pulla “intencional” contra el Govern de Madrid en la declaració del’ONU a favor del nostre Capdavanter, però sí que hi és de facto. Però que hi sigui com vulgui,el Govern de Madrid continuarà tan feliç i. Si és que no l’ignora, per a poder menysprear-lo.No crec que aquell Govern sigui gaire partidari de l’ONU perquè aquesta ési aquests dons el Govern de Madrid vol que imperin a casa seva, però li importa un rave si imperen al món o no a favor dels més desvalguts i els més pobres. El President de Mèxic demanà a l’actual Govern de Madrid que demanés disculpes per la manera com tractà els asteques durant la conquesta i la colònia, i el Govern de Madrid s’hi negà, escandalitzat per la proposta i la candidesa del “somiatruites” mexicà. Si fa no fa pel mateix temps, una personalitat castellana feia una declaració pública assegurant que “l’època de millor vida per a la humanitat fou la hispanidad”.Govern i castellans viuen amb aquesta convicció i pareu compte a contradir-los.