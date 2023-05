Andreu Moreno tanca la temporada destacant en el circuit de la Copa d’Europa

12 febrer 2023 - FIS KSB Slopestyle de GRAU ROIG

18 febrer 2023 - URBAN ALPHA SPACE d’ESCALDES ENGORDANY

25 febrer 2023 - THE STAIRCASE 2 Snowpark El Tarter

5 març 2023 - CTS. CATALUNYA FREESKI-SLOPESTYLE

5 març 2023 - OPEN BETULA FREESKI-SLOPESTYLE

23 març 2023 - FREE NIGHT PORT AINE

4 abril 2023 - FIS BAQUEIRA BERET

L’esportista és l'únic representant masculí que participa en el circuit de laen les modalitats de BigAir i Slopestyle. Per davant seu, només es troben dos representants de la Real Federación Española de Deportes de Invierno que competeixen a copa del món, Javier Lliso i Thibault Magnin.i va entrar en el món de la competició als vuit amb el Club d'Esquí de Solsona en la modalitat d'esquí alpí. A partir dels quinze anys es va iniciar en la competició de Freeski amb el Ski Club Font-Romeu.Gràcies a la seva formació com a entrenador d'esquí (cursos TD1, TD2 i, properament, TD3) ha poguti competir a un alt nivell sense l'ajuda d'una estructura. Així, juntament amb el seu preparador físic i el seu pare, ha creat la seva pròpia estructura, que li permet viatjar sol per tota Europa per entrenar i competir durant tot l'hivern. Des de llavors, ha estat competint a totes les competicions nacionals i internacionals de manera autodidàctica fins a assolir el nivell per classificar-se en el circuit de Copa Europa.Durant aquesta temporada, l'Andreui ha estat present a totes les competicions nacionals, aconseguint grans fites en la seva carrera esportiva. Entre els seus millors assoliments de l’any destaca que ha estat subcampió d'Espanya per segona vegada i campió de Catalunya per quart cop consecutiu. A més, ha obtingut un meritori setè lloc en les classificatòries de la Copa Europa a La Clusaz el passat 1 de febrer de 2023, i ha acabat en el 22è lloc en la classificació final absoluta. També ha obtingut el segon lloc en la competició andorrana The Staircase, quedant just darrere d'Henrik Harlaut dotze cops medallista en els X Games d'hivern.Actualment, disposa dels punts necessaris per competir a la copa del món, però les places són limitades per cada nació, i per això no ha pogut competir en aquesta competició internacional. Amb tot, l’Andreu es mostraen el món del Freeski, com el de competir en els Jocs Olímpics.A part de la competició, també destaca per la sevadedicant-se a la creació de contingut a les xarxes socials, Instagram (@andreu_amc) i YouTube (Andreu Moreno Coll), pels seus patrocinadors i espònsors. Així mateix, presenta projectes de vídeos per promocionar els seus espònsors i crea publicitat per presentar-los a concursos digitals.L'Andreu ha demostrat un gran talent en el circuit de la Copa d'Europa de Freeski, i la seva participació en aquesta competició és un. La seva dedicació i esforç són un gran exemple per als joves esportistes que volen destacar en aquesta disciplina.L’Andreu Moreno finalitza la temporada 2022-2023 amb els següents resultats:2on Joe Cuesta (USA)3er Fausto Vincitorio (ARGENTINA)1er Henrik Harlaut (SWE)3er Enric Font (CAT)2on Urko Yarza Olaberria (MAC)3er Aitor Lucas Puertas (MAC)2on Urko Yarza Olaberria (MAC)3er Alvaro Santos (MAC)2on Alvaro Santos (CAT)3er Pepo Estevez (CAT)1er Javier Liso (RFEDI)3er Urko Yarza Olaberria (MAC)Més informació a les seves xarxes socials:Instagram – @andreu_amcYouTube - Andreu Moreno Coll