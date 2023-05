Solsona vota aquest dijous tornar a contractar Incoop per gestionar la llar d’infants municipal

Ordre del dia. Ple ordinari 25/05/2023:

Aquest dijous, dia 25, a dos quarts de vuit del vespre, l’Ajuntament de Solsona celebra elEl punt més destacat de l’ordre del dia és la contractació de la cooperativaperquè es faci càrrec del servei durant dos cursos més, amb la possibilitat de dues pròrrogues. També es preveu aprovar el compte general de l’exercici passat.Incoop, al capdavant de la gestió d’Els Petits Gegants des del 2019, ha estatconvocada per l’Ajuntament. Ho ha fet amb una oferta econòmica anual de 283.355 euros (sense millores econòmiques respecte del preu de licitació), però amb diverses millores en el servei puntuables: cinc sessions o tallers formatius per a l’entorn familiar, 40 hores d’educadors en relació a l’atenció, organització i gestió a principi de curs i un/a professional o més de suport en casos d’infants amb necessitats educatives específiques.administratives particulars, si bé l’Ajuntament ja hi va preveure un augment de les despeses pel canvi de categoria de dues mestres i per l’increment previst del conveni col·lectiu corresponent.El contracte comprèn els serveis d’escola bressol per a infants de 0 a 3 anys, amb unal. En el Ple de final de març, el Ple va aprovar l’expedient i les bases per licitar el contracte amb els vots en solitari del govern municipal, l’abstenció de Junts per Solsona i el posicionament contrari d’ApS-CUP i el PSC.A banda d’això, aquest dijous també se sotmetrà a votació el, un romanent de tresoreria d’1.727.933 euros i un rati legal de deute viu que minva fins al 27,85 % –per sota del 75 % màxim recomanat. D’entre els indicadors pressupostaris, el compte palesa un grau d’execució del pressupost del 91,75 % i l’informe d’Intervenció conclou que el consistori compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària.Aprovació de l’acta de la sessió anteriorAprovació del compte general de l’Ajuntament de Solsona, exercici 2022Contractació del servei de gestió de la llar d’infants municipal Els Petits GegantsInformes financers i econòmics del 1r trimestre del 2023: període mitjà de pagament, morositat i execució pressupostàriaInformes i resolucionsPrecs i preguntes