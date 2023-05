​«Junts, fem pinya!», lema de la XIX Trobada de voluntariat en l’àmbit oncològic a Barcelona

Els nous reptes del voluntariat oncològic

Programa

Què és la FECEC, Junts contra el Càncer?

Fènix participa en aquesta jornada en la que lavol agrair i reconèixer la tasca de les prop de 4.900 persones que fanvoluntariat en l’àmbit oncològic a Catalunya, reforçant la importància de la personavoluntària com a part essencial dins les entitats per l’acompanyament de persones ambcàncer i les seves famílies.La trobada ha servit per enfortir el nexe d'unió i sentiment de pertinença entre aquestcol·lectiu i com a espai de motivació i per compartir experiències personals. El lemad’enguany insisteix i reforçajuntament amb els professionals de les entitats, per l’acompanyament de les personesamb càncer i les seves famílies.Aquest 2023 és un any en que el voluntariat en l’àmbit oncològic afronta nous reptes:d’una banda,que facin més divers el tipus depersona que dedica el seu temps a aquest tipus de voluntariat; i de l’altra, haver-sed’adaptar alsamb càncer iles seves famílies.La jornada ha tingut lloc llocamb l’assistència de més de 150 persones i haestat conduïda pel periodista i vicepresident de SICOM – Solidaritat i Comunicació, SiscuBaiges.L’obertura ha anat a càrrec de la presidenta de la FECEC,, de lasecretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitatde Catalunya, la Sra.; i del Conseller de Drets Socials de la Generalitat deCatalunya, l’Hble. Sr.La xerrada inaugural sota el nom «El servei com a font de plenitud», a càrrec deha iniciat el contingut de la jornada que ha comptat, tambéamb tres tallers simultanis pels assistents: Vibrar.t, el moviment i la cohesió, a càrrec de, psicòloga especialitzada en psicodansa; i Junts arribarem més lluny, a càrrecde, orientadora i formadora; i Fem Pinya, amb Joan Ibarra, de laLa Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) és una entitat que a, que treballen per millorar la qualitatde vida de les persones amb càncer i de les seves famílies. Es va constituir el 2001 i vanéixer amb la vocació d'integrar els esforços en la lluita contra les malaltiesoncològiques a Catalunya. La FECEC, Junts contra el Càncer és cens d'informació i dona servei a les entitats federades, a la vegada que fomenta el voluntariat en l'àmbitoncològic, desenvolupa programes en les àrees de divulgació i prevenció, supervivents irecerca psicosocial.