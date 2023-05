Una mesura correctiva al malbaratament alimentari

és un tema crític en la nostra societat. A Espanya cadapersona gasta 250€ a l'any en aliments que al final llença a les escombraries. En altresparaules: cadascun de nosaltres cada setmana llença ½ kg de menjar perfectamentcomestible.Afortunadament. Un exemplesón les empreses i les persones que donen els aliments ja no aptes per l’ús humà alrefugi d’animals Zoo del Pirineu. Els aliments enriqueixen la dieta diària dels nombrososanimals del refugi.El supermercatregularment dona fruita, verdura i pa sec.proporciona ossos amb restes de carn delsquals s’alimenten el carronyaires que habiten el refugi.proporciona lasal elaborada artesanalment que no està destinada a la venda. A més, moltes entitats ipersones privades donen aliments de manera puntual.L’equip de la Fundació Zoo del Pirineu voli vol animar als altres a no malbaratar els aliments, sinó buscar una manera útil ibeneficiosa per aprofitar aquestes restes.