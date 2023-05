​El sindicalisme que ens cal, és el nacional

com a la resta dels Països Catalans, els sindicats majoritaris continuen sent, de llarg, els d’obediència espanyola, el contrari que passa al País Basc o aGalícia, on el sindicalisme nacional està molt fortament arrelat als seus territoris.Lasom el sindicat nacional i de classe, que pretén defensar alhora els drets laborals dels treballadors i treballadores del nostre país i convertir-nos en una eina útil inecessària per aconseguir la independència i la plena sobirania de Catalunya.perquè hem arribat a la conclusió que amb Espanya és impossible el nostre creixement econòmic, social i nacional, els sindicats d’obediència estatal, mai nodefensaran els nostres interessos com a treballadors, perquè ja fa temps que han demostratpoca capacitat de reivindicar els nostres drets laborals i la seva dependència econòmica il’afany de no fer enfadar gaire el govern de l’Estat.És per això, perquè crec queque, fa uns mesos, em vaig posar a disposició de la Sectorial d’Educació de la Intersindical-CSC perpresentar-me a la candidatura de la Catalunya central a les eleccions del passat 14 de març i,com a delegada sindical, continuo disposada a treballar pel creixement i l’arrelament delsindicat a les nostres comarques. Perquè som necessaris per defensar els nostres drets laborals i per la consecució de la República catalana.Marta Vizcarro i Boix