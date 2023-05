La història viva del motor visita Solsona

Detall de les motos aparcades Foto: Ramon Estany

Entre els exemplars més curiosos, un nombrós grup de motos de la firma barcelonina Mymsa i un Honda S800 cabrio del 1967. Foto: Ramon Estany

Cotxes aparcats a Solsona Foto: Ramon Estany

Una moto arribant a Solsona Foto: Ramon Estany

Algunes motocicletes semblaven de joguina Foto: Ramon Estany

Cotxes que formen part del record Foto: Ramon Estany

Un curiós descapotable Foto: Ramon Estany

El passat diumenge 21 d'11.45 a 13 h l'aparcament de les Moreres, davant la façana catedralícia de Solsona, acollí. Podeu veure aquí unaParticipaven a la quinzena edició del Gran Ral·li dels Museus, organitzat pel, una trobada turística no competitiva per a cotxes i motos ambque enguany feia parada a la capital del Solsonès per conèixer-ne el nucli antic i el Museu Diocesà i Comarcal.D'una banda, es pogueren veure una trentena de motos, d'entre les quals destacava un grup d'exemplars de la marca barcelonina Mymsa, que va fabricar entre el 1954 i 1963. De fet, participaren a la trobada els fills dels fundadors de la firma. Així mateix,També s'hi veieren les mítiques Bultaco, Montesa i Ossa.Pel que fa als cotxes, hi havia models de fabricació nacional, com els Renault R8 i els Seat Fura, i molts esportius dels anys 70 i 80, d'entre els quals destacava un Honda S800 cabrio del 1967.Els pilots i acompanyants dperquè poguessin ser visitats durant la seva parada a Solsona.