Arrangen la font de la Rectoria de Canalda

Font de la Rectoria o del Poble

Font i pica de pedra inserida dins el mur

La font, l'abeurador i safareig Foto: Kanavita

La font, l'abeurador i safareig

Segons informa el diari digital Kanavita , A principi d’aquesta primavera, l’ha començat a arreglar la font de la Rectoria de Canalda. Aquesta es troba poc abans d’arribar al petit nucli del poble, just abans de la Rectoria, sota de la carretera. Està situada a l’antic camí ral d’Odèn a Sant Llorenç de Morunys.L’aigua hauria de sortir d’una aixeta situada a la part baixa d’un dipòsit de pedra. La pica és d’una sola peça i queda amagada darrere la paret que suporta el camp superior de la font. Té un com d’obra que servia per abeurar els animals i també de safareig.L’aigua arribava d'una surgència situada tres-cents metres més amunt, a través d’una canonada de plàstic. Antigament, sortia d’una mina, avui en gran part destruïda en construir la carretera. D’aquesta mina encara en queda l’inici sota el dipòsit de l’aigua del poble. Una altra curiositat és el dipòsit que recull l’aigua sobrera, situat a sota mateix, a l’hort de la Rectoria. Aquesta bassa de base rectangular està mig coberta per una volta de pedra que fa de terra a la font.Les obres han consistit areomplir les juntes de les parets exteriors del dipòsit i recol·locar les lloses que coronen les parets d’aquest; també s’ha refet el safareig. El conjunt s’ha fet més visible al ser restaurat i sobretot en retirar la vegetació que el cobria.Aquesta font és un element destacat del patrimoni de Canalda. Celebrem aquesta primera restauració i esperem que ben aviat vegem rajar aigua del broc com anys enrere. També estaria bé que algun dia s’empedrés el terra per protegir la volta del dipòsit i evitar les males herbes, així com ampliar la barana, i disposar d’un banc per seure.