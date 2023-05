Lliga Catalana de Bitlles 2022-2023

Dolors Cots, autora d’un 90 a la partida contra el Tàrrega de la Lliga Catalana 1a Divisió

amb deures pels dos equips d’Olius.amb l’objectiu de guanyar una de les dues partides i poder certificar la permanència en aquesta primera divisió. No ha estat una, sinó les dues partides en joc les guanyades pel 2on equip d’Olius i per tant objectiu aconseguit. Enhorabona!, campió d’aquest grup des de fa vàries setmanes. L’equip de l’Urgell, campions vigents i millor equip de la lliga 2022-23 a nivell català venia amb les ganes de certificar aquesta posició i l’Olius A classificat en 2on lloc només li calia fer bones partides per incrementar punts respecte a l’Ivars.De totes maneres la primera partida ha estat guanyada pels locals incloent un 90 de la Dolors Cots. La segona ha estat guanyada pels targarins amb una puntuació alta difícil de contrarestar. Objectiu aconseguit també per