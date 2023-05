Mohamed El Mamoun (PSC) proposa la creació d’una borsa jove d’habitatge i l’ampliació de la vorera del Pont

Proposa eliminar la taxa dels cotxes clàssics

Entrevista personal al Si Vols

Dins les entrevistes als alcaldables solsonins, l'emissora muncipal de ràdioha encetat les rondes amb el candidat pel PSC Mohamed El Mamoun.El socialista va qualificar l’actual mandat de 4 anys perduts i es presenta com l’alternativa al canvi amb un equip amb molta capacitat i molt divers. Considera que l’executiu d’Esquerra no ha estat capaç de solucionar el problema de l’habitatge.A nivell d’equipaments, és partidari deperquè a l’estiu pugui ser a l’aire lliure. També planteja crear unEls socialistes defensen queja que denuncien que algú està fent negoci amb la nostra salut. Pels mateixos motius, argumenten la necessitat de gestionar directament l’escola bressol. D’altra banda, Mohamed El Mamoun reclama recuperari el seu entorn.En matèria fiscal,Així mateix, es compromet a fer una revisió de les taxes per a joves, eliminar la dels cotxes clàssics i reduir en un 30% el rebut de les escombraries.Pel que fa a, explica a Solsona FM que tenen dos projectes sobre la taula entre els quals la ciutadania podrà escollir. Ben a prop d’aquí hi ha un altre element en el qual el PSC posa el focus: la neteja de la Ribera.Referent a la política de pactes, Mohamed El Mamoun assegura que