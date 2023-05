​Premi de Recerca Jove per l'exalumna de l'Escola Arrels Sofiya KulyK Kulyk

La vitamina C, un nutrient essencial

El dia 5 d'abril l'exalumnaque el curs passat feia 2n de batxillerat a l’Escola Arrels li varen atorgar un premi del treball de recerca que li va donar laen el marc dels Premis de Recerca Jove per fomentar l’esperit científic del jovent (PRJ 2022). Aquest treball ha estat premiat ambEl treball consisteix en investigarde diferents sucs de taronja naturals i comercials.A continuació transcrivim l’abstract del mateix._________________________________________________________________________, és un micronutrient essencial pels humans perquè no la podem sintetitzar com moltes altres vitamines. La vitamina C es trobaen diferents aliments, sobretot en cítrics, que tenen un alt contingut de vitamina C. Però, quin suc de taronja en té més? Aquesta és una de les preguntes que s'investiga en aquest treball.L'objectiu principal d'aquest treball ésde la vitamina C de diferents sucs de taronja i sotmetre'ls a diferents condicions per observar la diferència. Per això, s'ha dut a terme un experiment químic que determina la concentració de vitamina C.L'experiment consisteix a(dues mostres naturals i dues comercials) que se sotmeten a tres condicions (temperatura ambient, freda i exposada al sol) durant sis dies. A més a més, s'analitza una mostra comercial durant cinc dies per observar la degradació diària., s'utilitza el colorant 2,6-diclorofenol indofenol i es realitza una volumetria redox. Es fa diverses repeticions de l'experiment de cada mostra en cada condició.Després de realitzar l'experiment,A temperatura ambient, mostren grans canvis físics i de concentració de Vit C. Exposats al sol i a l'aire, la mostra pot degradar-se quasi al complet. El resultat varia molt segons la varietat del suc i la condició, sense importar si són comercials o naturals.Finalment,_________________________________________________________________________Així doncs,i encoratgem la Sofiya que continuï amb aquest esperit investigador i tingui força èxit en el seu futur professional.