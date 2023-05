​Presenten el llibre «Un llençol blanc. Dietari poètic frustrat de la guerra a Ucraïna»

L'escriptor berguedàpresenta a Solsona 'Un llençol blanc. Dietari poètic frustrat de la guerra a Ucraïna' (Edicions L'Albí, 2023), prologat pel periodista Manel Alías. Els drets d'autor de l'obra es destinen a la, escriptor, actor i activista cultural, va començar a escriure(Edicions de L'Albí, 2023) el mateix dia que Rússia va envair Ucraïna. L'obra, que l'autor presenta a Solsona el 20 de maig en un acte conduït per l'editor de L'Albí, Jaume Huch, concentra quatre mesos de dietari que ha posat versos als esdeveniments diaris del conflicte.Segons l'editorial, el llibreEl pròleg és de Manel Alías, Premi Nacional de Periodisme i mitjans de comunicació pel rigor i el compromís amb els drets humans en la seva cobertura de la guerra a Ucraïna per a TV3 i Catalunya Ràdio.Els drets d'autor de l'obra es destinen a ladirigida per Sor Lucía Caram. Per això en el decurs de l'acte es podran veure, mitjançant un vídeo, intervencions tant de la religiosa com del reconegut periodista. Igualment, hi participaran els músics solsonins d'origen ucraïnèsXavier Gonzàlez-Costa ha cultivat la poesia, la literatura infantil, els relats breus i el teatre i ha estat reconegut amb diferents premis arreu dels Països Catalunya. Entre altres títols, ha publicat els reculls de poemes Lluny de qualsevol lloc (2009), Ventrilòquia (2010) i D'un cap de dia a l'altre (2011). La presentació a Solsona de la seva darrera obra és coorganitzada per Òmnium Solsonès i Edicions de l'Albí amb la col·laboració de la biblioteca Carles Morató i l'Ajuntament de Solsona.