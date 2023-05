​Acte de presentació de programa de CUP Solsonès

Des d'Alternativa per Solsona - CUP es convida a l'acte de presentació del programa que tindrà lloc aquest dissabte 20 de maig a les 12 del migdia, a la plaça del Consell Comarcal.Durant l'acte, Pilar Viladrich i Albert Colell explicaran les propostes del programa polític d'Alternativa per Solsona - CUP. També hi intervendrà Marc Barrera, candidat per la CUP al municipi de Llobera. L'accés a l'habitatge, la mobilitat sostenible, la transició energètica i el suport al petit comerç son els eixos principals del programa.