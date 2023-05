​Espanya t’estimo, però...

Amb una certa formalitat em ve de gust escriure el següent: Ara que tenim les eleccions municipals a tocar, penso que és un bon moment (qualsevol ho és) per recordar-nos de seguirdel nostre estimat, bonic, petit país, Catalunya. Catalunya té una llarga història i una rica identitat cultural que la defineixen com a nació.Alguns catalans tenim unCatalunya gaudeix d’una llarga història i una rica cultura. Una pròpia llengua, tradicions, art i gastronomia. Molts independentistes creiem que la independència permetria protegir i preservar aquesta identitat i promoure la cultura catalana.La independència de Catalunya és una excel·lent oportunitat per aconseguir una major llibertat política i nacional. Com a nació,i gestionar els nostres afers sense interferències externes.La independència ens permetria teniren la comunitat internacional i podriem defensar els nostres interessos de manera més efectiva.una millor gestió econòmica que contribueixi a un millor desenvolupament de la regió. Amb una economia diversificada i competitiva és capaç de generar riquesa i proporcionar un alt nivell de benestar als seus ciutadans. La independència ens permetria mantenir el control sobre els nostres recursos i prendre decisions econòmiques que afavoririen el creixement i el benestar de la nostra gent.No obstant això, és important destacar que. Molts catalans estimem Espanya i reconeixem els llaços històrics i culturals que ens uneixen. La independència no és un acte de rebuig cap a Espanya, sinó una expressió de la nostra pròpia identitat i aspiracions nacionals.És una decisió fonamentada en l’amor cap a la nostra terra i en la voluntat de construir un futur millor per a tots els catalans.