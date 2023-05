Unes 500 persones han seguit en viu i en directe el debat de les eleccions municipals

El públic omplia la Sala Polivalent Foto: Ramon Estany

Escolteu aquí el Minut Final del debat dels candidats

Ja és tota una tradició a Solsona, cada cuatre anys, amb motiu de les municipals, que l'emissoraorganitzi un debat entre els alcaldables.El debat d'aquest any ha tingut com a escenari la Sala Polivalent de Solsona, congregant mig miler d'espectadors, a més dels oients que l'han seguit des de casa mitjançant els seus transistors o la pàgina web.Al debat, conduit per la periodista, hi han participat 5 de les 7 candidatures de Solsona, atès que PP i VOX han declinat l'assistència. Així doncs, el públic ha pogut escoltar les propostes de l'Elis Colell (Junts), Pilar Viladrich (ApS-CUP), Judit Gisbert (ERC), Marc Barbens (Treballem per Solsona) i Mohamed El Mamoun (PSC).L'acte ha durat una hora i quaranta minuts, en el decurs del qual s'ha parlat d'habitatge, urbanisme, mobilitat, infraestrutures, equipaments, serveis i medi ambient. També s'ha conversat sobre polítiques econòmiques i socials i al darrer bloc s'ha debatut sobre la ciutadania, amb temes com educació, participació, joventut, esports i lleure.