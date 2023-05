Esquerra presenta les llistes del Solsonès

Oriol Junqueras i Judit Gisbert, durant l'acte Foto: Ramon Estany

Parlament de Judit Gisbert Foto: Ramon Estany

Esquerra Solsonès va escollir el dilluns passat, 15 de maig, per, inclosos Torà i Biosca, i exceptuant Castellar de la Ribera, La Coma, Lladurs, Navès i Pinós.Va ser en un acte simbòlic a la Plaça de sant Isidre i. La candidata per Solsona, Judit Gisbert, va anar presentant una per una les llistes que concorren a les eleccions i adreçà unes paraules Per la seva banda, la candidata a la reelecció a Solsona, Judit Gisbert, va agrair a les persones que configuren les llistes el seu compromís així com als seus predecessors el camí que li han obert.Gisbert vade Solsona, quan l'any 2008 i malgrat una conjuntura econòmica adversa, Esquerra Solsona arribava al Govern Municipal i es comprometia a transformar la ciutat en termes socials, econòmics, culturals i mediambientals.Transcorreguts 15 anys "els canvis són més que notoris i palpables: avui tenim una ciutat amable amb les persones els barris i les entitats."L'alcaldable va recordar també, en un context on despuntava el progrés social econòmic i a favor de l'ecologisme.Però l'esclat de la covid-19, la situació geopolítica i l'emergència climàtica han alterat aquesta tendència. Així mateix, el mandat ha viscut canvis polítics rellevants després de la renúncia de David Rodríguez, quan ella mateixa va entomar el relleu i la responsabilitat, convençuda del sentit del deure envers la ciutadania.on es proposa encarar el repte amb un objectiu d'avançar en clau educativa, feminista, cultural i mediambiental.I emprant les paraules del seu lema electoral, ha subratllat que "Hi Som amb i per a les persones: amb l'habitatge, la solidaritat i la comunitat, la infància, la joventut, la gent gran, el feminisme, la comunitat LGTBIQ+, l'educació, la cultura, els esports i la salut.Hi Som amb la mirada a la ciutat: amb l'urbanisme i la mobilitat segura i sostenible, els barris, l'espai públic i les zones verdes, els serveis municipals i els equipaments.Hi Som amb el progrés com aliat: amb el petit comerç, el polígon i les empreses, l'ocupació, el turisme i la formació professional.Hi Som amb l'eina més important, el bon govern: de la mà de la participació ciutadana, la comunicació, la transparència i la informació pública."Gisbert es va mostrard’haver implantat el porta a porta i de construir el tanatori, dos projectes que –diu- situen la ciutadania al centre. Pel que fa als eixos de treball pels propers quatre anys, en destaca, l'oficina municipal d'habitatge, regular els pisos turístics, promoure una ciutat respectuosa amb els infants, garantir espais públics de joc, donar suport a les famílies vulnerables un model de fiscalitat més just, continuar operant amb l'oficina Jove del Solsonès amb els joves i les famílies i promoure un envelliment actiu i evitar la solitud no desitjada així com fomentar activitats per la gent granTambé preservar i dignificar el tram urbà de la Ribera i que sigui un pulmó natural de la ciutat i millorar la xarxa mòbil que ens permet tenir comunicacionsFinalment, el foment del lloguer social, el polígon de Santa Llúcia, apropar la cultura als barris i elaborar un pla de mobilitat que s’adapti al municipi.