Mohamed El Mamoun (PSC) centra l'interès en la sanitat, l'habitatge, l'educació i la neteja de la via pública

La candidatura del PSC a Solsona encapçalada perha anat desgranant aquests dies els eixos principals de la seva proposta per Solsona,En l’àmbit sanitari, critica que el Consell Comarcal hagi comprat un terreny de 800.000 euros pel futur Centre Sanitari quan sempre s’havia al·legat manca de diners per fer front als complements salarials del personal. Si bé tant des de les institucions locals com del Parlament el PSC ha defensat el, no veuen de bons ulls que sigui l’empresa que gestiona l’Hospital de Berga qui n’assumeixi la gestió i no el CatSalut directament.Pel que fa a, aposten per escoles bressol públiques i de qualitat i avançar cap a la gratuïtat. Més enllà de l’ensenyament reglat, també defensen un accés a les extraescolars en condicions d’igualtat.Pel que fa a, consideren prioritari facilitar-lo als joves i, a més, crear una assegurança per garantir als propietaris el cobrament del lloguer per tal de mobilitzar els pisos buits. Referent a la neteja de l’espai públic, posen el focus novament en la neteja de la Ribera.