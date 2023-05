​El vuitè Concurs de punts de llibre de la biblioteca solsonina s’adreça a 1r i 2n de primària

El juny la biblioteca solsonina. Per aquest motiu, com fa cada any, editarà un nou punt de llibre dissenyat per un infant de la ciutat. Per això, juntament amb el, convoca el vuitè Concurs de punts de llibre de la Biblioteca Carles Morató, adreçatA banda dels cursos dels participants, que solen variar cada any, les bases de la convocatòria es mantenen iguals que les de les edicions anteriors:què inspira la biblioteca o què és allò que agrada de l’equipament i acompanyar-ho d’un dibuix amb tècnica lliure. El treball s’ha de presentar en una cartolina de 6 per 21 centímetres, amb el dibuix en una cara i la frase i les dades de contacte de l’autor/a en l’altra. La proposta guanyadora, a més de publicar-se i distribuir-se a partir del juny desde la biblioteca,físicament a la biblioteca Carles Morató, o bé en format digital per correu electrònic a. El jurat, integrat per representants d’aquest servei municipal, el Pla Educatiu d’Entorn i la regidora de Cultura, valorarà l’originalitat del contingut tant gràfic com escrit.i tots els punts de llibre s’exposaran a la biblioteca i a les xarxes socials. L’any passat la proposta seleccionada va ser la de Roc Albets i Subirà, de 10 anys, amb la frase “Biblioteca, un lloc màgic”.Les bases completes del concurs es poden