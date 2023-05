Camí del 28-M: què hi ha en joc al Solsonès?

Solsona: ERC aspira a la 4a majoria absoluta

L'espai post-convergent busca recuperar el Consell Comarcal

Quins seran els grans debats en la campanya a Solsona i Solsonès?

Quines són les principals novetats respecte a les últimes eleccions?

Quins pactes hi poden haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de Solsona

9.131 persones. (2022)

13 regidors.

ERC va guanyar les eleccions de 2019 i va obtenir la majoria absoluta amb 7 regidors, seguit de JUNTS, amb 3; CUP 2 i el PSC, amb 1.

Hi va haver algun pacte després dels comicis? En aquest context favorable, David Rodriguez no va tenir problemes per conformar un govern monocolor.

Al Solsonès, les dues grans batalles polítiques es donaran a la capital, Solsona, i, en funció del conjunt de resultats de la comarca, al Consell Comarcal. 10 municipis, ja tenen decidit el color dels qui governaran a l'ajuntament, abans de la campanya electoral.Per JUNTS-CM: Guixers, La Molsosa, Lladurs, Castellar de la Ribera, Navès i Pinós.Per ERC-AM: Llobera, Pinell de Solsonès i Sant Llorenç de Morunys.Per Independents -PL: La Coma i la Pedra.Els municipis que no tenen decidit el futur govern després del 28-M són, a part de Solsona, Odèn, Olius, i Riner i Clariana de Cardener.Pel que fa a Solsona, en aquestes eleccions hi haurà set candidatures, una més que fa quatre anys:al capdavant;que intentarà revalidar l’alcaldia;al capdavant;al capdavant;de candidat,de candidata icom a cap de llista.Dels caps de llista, la majoria ja tenen experiència electoral i política: Marc Barbens es presenta per tercera vegada, aquest cop, amb un projecte desvinculat de Junts. Pilar Viladrich repeteix per segona legislatura amb la CUP. Jordi Peña, de VOX, ja es va presentar fa quatre anys, i Ramon Ribalta, pel PP, també és habitual a les eleccions municipals.Judit Gisbert, que ha exercit l'alcaldia de Solsona els darrers 2 anys, quan David Rodríguez va renunciar al càrrec, s'estrena com a cap de llista, igual que Mohamed El Mamoun (PSC), que d'anar segon a les llistes de fa quatre anys, en aquests comicis els encapçalarà. Finalment, la candidata més novell i que s'estrenarà en política, l'Elis Colell, de JUNTS.amb Sara Alarcón com a presidenta. Ha calgut fer alguns equilibris aritmètics, ja que, de 19 consellers, els republicans en tenen 9, i han depès dels dos Independents o el de la CUP, per consolidar les majories davant els 7 de JUNTS.La situació, en aquestes eleccions, s'ha complicat molt més. El desmembrament de JUNTS en dos partits, en cas que tots dos obtinguessin suficient representació, permetria al de menys consellers, que amb tota seguretat serà la coalició de Pacte Local (vinculada al PEdCAT) ubicar-se com a clau per a un possible pacte, bé amb Esquerra o bé amb JUNTS.Els grans debats respecte a les últimes campanyes persisteixen i se n'afegeixen els incorporats al final d'aquest mandat: l'aposta per un model de ciutat enfocat also per un de dirigit al manteniment de les condicions de vida dels veïns la lluita contra la massificació. També hi ha en debat el model comarcal de recollida de residus, les comunicacions, i la gestió de l'aigua.Sens dubte,. El primer, governat per ERC, i el segón per JUNTS. Caldrà veure com quedaran despres del 28-M i la seva suma als regidors i vots del Solsonès, i com podrien afectar a la composició del Consell Comarcal.Solsona ve de 12 anys de, pel qual fa temps que la política de pactes no copsa els debats electorals. Si bé, enguany, amb elper, el creixement de la CUPi el sorgiment de nous grups en l'espai postconvergent fa pensar que es podria donar el cas que els republicans necessitessin una crossa per mantenir-se al govern.