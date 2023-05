La caminada popular de Solsona arriba aquest diumenge a la 30a edició

La Caminada popular de Solsona organitzada pelarriba aquest diumenge a la 30a edició ambper redescrobrir els paisatges vernals solsonins.La primavera és una de les millors èpoques per redescobrir l'entorn menys domesticat del municipi. El Centre Excursionista del Solsonès ha preparat dues rutes per a la 30a Caminada popular de Solsona. Una és de prop de 15 quilòmetres i l'altra, de 20. És unai, per tant, els avituallaments no es repartiran ampolles d'aigua ni gots, motiu pel qual es demana als participants que se'ls portin.. El preu per al públic general és de 7 euros i gratuït per als socis del Centre Excursionista. Hi col·laboren l'Ajuntament de Solsona i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Qui vulgui compartir les fotos de l'activitat a les xarxes socials pot participar al novè Concurs d'Instagram de la caminada amb l'etiqueta #caminadasolsona2023.